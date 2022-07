Moncalieri, commercianti del centro sul piede di guerra: "Con i parcheggi a pagamento negozi sempre più vuoti"

I problemi arrivano da lontano, dalla decisione di pedonalizzare il centro storico che non era andata giù a molti commercianti, che già nello scorso autunno avevano inscenato una protesta nei confronti dell'Amministrazione. Adesso una cinquantina di esercenti di Moncalieri ha sottoscritto una lettera indirizzata al sindaco Paolo Montagna e all'assessore Angelo Ferrero, per contestare le ultime scelte e chiedere aiuto.

"Negozi sempre più vuoti e rischio chiusura per molti"

"Siamo i commercianti che ogni giorno vivono il Centro, che lo considerano una parte della propria casa, che ci tengono alla qualificazione delle vie e che amano Moncalieri, come, crediamo, voi. Questa non è la solita lettera scritta per lamentarsi di qualcosa, è la condivisione di un disagio che stiamo vivendo da tempo e pensiamo che l’Amministrazione debba ascoltarlo", spiegano nell'avvio della missiva i negozianti.

"La pedonalizzazione, il cambio della viabilità, la piazza limitata negli spazi, il recente aumento dei parcheggi a pagamento sono tutte iniziative che possono avere un senso, soprattutto nel lungo termine, ma se sono supportate da un sostegno e una programmazione per chi il centro lo vive e soprattutto ci lavora. Perché siamo noi che abbiamo i negozi vuoti - viene fatto notare dai negozianti - Siamo noi che vediamo colleghi chiudere perché non reggono più le spese. Siamo noi che il sabato pomeriggio abbiamo le vie vuote e restiamo sconsolati ad aspettare".

"Non bastano le iniziative estive serali, problema multipiano e parcheggi"

I commercianti chiedono al Comune quale sia la sua "visione del futuro per il centro storico. Non sono certamente le manifestazioni estive serali, per quanto interessanti, la soluzione ad un problema che ha bisogno di testa e cuore nel medio e lungo termine. State spostando il baricentro delle attività in altre zone? Noi dobbiamo saperlo, perché è la nostra vita e quella delle nostre famiglie ad essere in gioco", viene chiesto con tono allarmato, parlando delle criticità legate al parcheggio del multipiano, ai tanti negozi sfitti. "Perché non pensare ad un piano di incentivi per le nuove attività, ad un piano di comunicazione mirato sulla valorizzazione del centro?".

Ferrero replica: "Interventi per tutti, non solo per il centro"

I commercianti concludono offrendo "la massima disponibilità al confronto e alla collaborazione: vogliamo solo non essere lasciati soli", trovando però una risposta interlocutoria dell'assessore Ferrero, demandato alla replica dal sindaco Montagna. "Siamo pronti ad aprire un tavolo, come sempre abbiamo fatto in questi anni con le associazioni di categoria. Su molti problemi segnalati, il Comune ha in programma di intervenire ma se si parla di forme di sostegno diretto ai commercianti l'Amministrazione ha risorse limitate. E poi ogni iniziativa deve riguardare tutti, non il solo il centro, ma anche le borgate e le altre zone, quando si parla di soldi pubblici".

Ferrero rigetta poi la palla nel campo dei commercianti precisando: "A loro non abbiamo mai chiesto un centesimo in questi anni. Bene il tavolo di concertazione, ma tutti devono fare la loro parte, non si può pensare di lasciare l'intero carico sulle spalle dell'Amministrazione", auspicando un clima costruttivo in vista della ripresa di settembre.