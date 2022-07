Torino, vivere a fianco di Tossic Park tra zombie in cerca di droga: "Situazione fuori controllo"

Non è semplice vivere a fianco a Tossic Park. In quella zona d'ombra di Torino, in realtà alla luce del sole, a fianco della piscina Sempione. Qui i ritmi delle giornate sono scanditi dalla droga: di notte ci si sballa, al mattino la vita riprende lentamente e nel pomeriggio lo spaccio e continuo.

Gli spacciatori non si nascondono nemmeno, i tossicodipendenti vagano come zombie trascinandosi in cerca di una dose, crollando su panchine vicini ad aree giochi.

A documentare questo spaccato di degrado, la capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 6, Verangela Marino: "Sindaco Lo Russo, buongiorno: la situazione è totalmente fuori controllo, tossicodipendenti che vagano come palline impazzite in cerca dello spacciatore che gli possa fornire la loro dose quotidiana di droga, e dopo essersi sballati tutta la notte si riversano sulle panchine senza accorgersi ciò che li circonda". "Ci terrei a precisare che dove ultimamente si radunano tossicodipendenti e spacciatori, a qualche metro vi è un parco giochi frequentato da mamme e bambini" spiega Marino.

La zona di via Boccherini, nel parco adiacente l'ex piscina Sempione, è in mano a tossicodipendenti e pusher.