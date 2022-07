Borgaro, tamponamento in tangenziale tra due auto

Fortunatamente nel sinistro non si registrano feriti ed il traffico è regolare

Tamponamento, fortunatamente senza gravi conseguenze, sulla tangenziale ovest di Torino. Due macchine che procedevano in direzione nord, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate all'altezza di Borgaro. Fortunatamente nel sinistro non si registrano feriti ed il traffico risulta regolare. Sul posto la Polizia Stradale e il personale di Ativa.