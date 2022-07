Eurovison 2023, niente bis per Torino: si farà in Inghilterra

E' ufficiale, Torino non farà il bis di Eurovision. Ad annunciare che sarà l'Inghilterra a ospitare il song contest per l'edizione 2023 è stata la stessa Ebu, l'European Broadcasting Union che gestisce la manifestazione.

Solo a giugno aveva già detto che non sarebbe stata l'Ucraina, vincitrice dell'edizione torinese 2022 con la Kalush Orchestra, a ospitare l'evento per questioni di sicurezza legate alla guerra in corso.

Il Regno Unito è arrivato secondo al contest, grazie a Sam Ryder e alla sua "Spaceman" e per questo gli è affidata la 67esima edizione, con la BBC come emittente organizzatore.

Torino già a fine contest si era detta disponibile al bis, il sindaco Stefano Lo Russo aveva risposto a una domanda in merito dicendo che Torino si sarebbe fatta trovare "pronta" e che era "disponibile" a replicare l'esperienza di maggio 2022. Ma purtroppo nulla da fare.

La polemica

La decisione, che pure era già nell'aria, ha dato adito a polemiche, soprattutto sui social. "Torino malamente snobbata da Ebu. La ricandidatura della nostra Città ad ospitare l'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest nemmeno presa in considerazione. Il Sindaco, non pervenuto, se non per i selfie con la chitarra. Peccato" scrive il capogruppo del M5S Andrea Andrea Russi.