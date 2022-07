Monty Express, la slitta monorotaia di Monginevro: adrenalina e paesaggi, per un divertimento "green"

Scendere lungo il pendio di una montagna, sfrecciando a 45 km/h, immersi nell’ombra di un bosco di larici. Dire Monty Express vuol dire adrenalina pura, ma anche meraviglia paesaggistica. Sono questi gli ingredienti che, ancora oggi, rendono la slitta monorotaia una delle attrazioni più ricercate da turisti italiani, francesi e provenienti da ogni angolo d’Europa.

La slitta Monty Express è infatti presente in tutte le stagioni, aperta tanto in estate quanto in inverno. E, soprattutto, è adatta a tutti: i bambini possono utilizzarla da soli se superano il metro e venticinque d’altezza, viceversa vanno accompagnati da un adulto. “Si sale per la montagna con la cabinovia dello Chalvet, che parte dal paese del Monginevro, e si scende su una monorotaia lunga 1.400 metri per 300 metri di dislivello” racconta Federico Cerutti, responsabile marketing della Regia degli impianti di Monginevro. “L’attrazione - spiega - offre sensazione forti”.

E non potrebbe essere altrimenti, visto il picco di 45 km/h che è possibile toccare. Chi volesse un’esperienza più soft, può scendere a velocità ridotta, semplicemente utilizzando la leva che guida la slitta. “La velocità si regola spingendo una leva per accelerare e tirandola per frenare”.

Monty Express è aperta ogni giorno dalle 10 alle 18, con sessioni in notturna anche in mezzo alla neve, nella stagione invernale.

“Parliamo di un percorso unico dal punto di vista paesaggistico” afferma Cerutti. “La partenza è prevista a 2.150 metri di altitudine, a livello degli alpeggi. Chi scende, attraversa un bosco di larici, in un percorso studiato per scendere lungo il versante, senza aver modificato nulla”. Un dettaglio, quest’ultimo, che fa di Monty Express un’attrazione Green, perfettamente in simbiosi con l’ambiente che la circonda.