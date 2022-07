Ddl Concorrenza, Fiaip Piemonte: "Bene ripristinare compatibilità tra mediatori credito e immobiliari "

“Siamo coesi con la Federazione nazionale, che si batte per ripristinare la compatibilità tra agenti immobiliari e mediatori creditizi”, spiega il presidente di Fiaip Piemonte, Marco Pusceddu. “L’approvazione, in X Commissione alla Camera all’interno del Ddl Concorrenza, di una norma che ristabilisce questa compatibilità, è il segnale che si sta andando nella giusta direzione, sia per scongiurare eventuali sanzioni da parte dell’Ue, sia per permettere la collaborazione, in piena trasparenza, tra mediatori del credito e agenti immobiliari”.