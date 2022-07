Bottino di 16mila euro a Loano: ma la fuga per due rapinatori torinesi dura poco

Si è conclusa con l'arresto di due persone la rapina avvenuta stamani, intorno alle ore 12, alla filiale Crédit Agricole lungo la via Aurelia a Loano.

A lanciare l'allarme una persona che, avvicinandosi alla cassa automatica per il prelievo all'estero della banca ha notato movimenti sospetti e due persone travisate all'interno dell'edificio allertando così il numero unico di emergenza 112.

Sul posto si sono immediatamente recati i carabinieri di Loano con personale in borghese e in divisa i quali, dopo aver cinturato la zona, si sono appostati bloccando i due malviventi all’uscita della banca con la refurtiva, pari a circa 16 mila euro in contanti.

I due rapinatori, pluripregiudicati e provenienti da Torino, sono stati arrestati e, su disposizione del p.m. di turno, trasferiti alla casa circondariale di Imperia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona, per la successiva convalida dell'arresto.