Ufficio immigrazione, Rossiello (Silp): “Inaccettabile la quotidiana attesa di persone sotto il sole cocente”

Emergenza all’Ufficio Immigrazione di Corso Verona. “La permanenza degli utenti davanti all'ufficio, perdurando queste condizioni climatiche, non è più ragionevole", dichiara il Segretario Generale Silp Cgil Piemonte, Nicola Rossiello. "La quotidiana attesa di persone in quel serpentone lunghissimo sotto il sole cocente, senza riparo, non si può accettare".

"Insieme ai fruitori del servizio, anche i nostri colleghi, che vi lavorano, patiscono gravi conseguenze. È doveroso ripristinare la funzionalità dello sportello tale da garantire l'efficienza del servizio e la dignità di chi ne fruisce, insieme alla salute e sicurezza di chi ci lavora. Per queste ragioni va ripristinato con urgenza un efficiente sistema di prenotazione per gli utenti, riorganizzati flussi e spazi di attesa, resi efficienti impianti, attrezzature e servizi".

"La nostra Organizzazione, e io stesso come Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in solitudine e al di là di strumentalizzazioni corporative, ancora una volta abbiamo rilevato e segnalato criticità e inefficienze sotto il profilo della salute e della sicurezza sul lavoro, alle quali il datore di lavoro ha il dovere di porre rimedio, per la dignità di chi ci lavora e dei fruitori".