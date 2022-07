Elezioni, Cirio su fibrillazioni nel cdx: "Concorrenza nelle coalizioni le fa vincere"

"Stiamo preparando le squadre e quando lo si fa c'è un momento di fibrillazione. La concorrenza nelle coalizioni le fa vincere: quelle piatte non vanno da nessuna parte" . Così il presidente della Regione Alberto Cirio commenta, a margine del Congresso Uil Piemonte al Santo Volto, le ultime dichiarazioni di Giorgia Meloni. La leader di FdI ha lanciato nelle scorse ore un aut-aut agli alleati, dicendo: "Senza accordo sulla premiership l'alleanza per governare insieme è inutile'.

Parole a cui il governatore replica :"Sta alla nostra capacità e maturità far prevalere le esigenze di stare insieme e quelle dei cittadini". "È un'opportunità per Lega, Fdi e Forza Italia - ha aggiunto - dimostrare di essere capaci di fare un governo serio per questo paese".

Il partito guidato da Silvio Berlusconi è sicuramente quello più in fatica, a livello nazionale e locale, del centrodestra. Nelle ultime ore hanno lasciato gli azzurri Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Renato Brunetta . In Piemonte Carlo Riva Vercellotti e Lucio Malan sono passati a FdI. E dopo Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino, anche Claudia Porchietto si appresta all'addio.

"Per parte mia rispetto tutte le posizioni, - risponde Cirio - perché la democrazia è fatta anche di chi decide di percorrere altre strade. Non condivido il cambio di casacca perchè non l'ho mai fatta: la mia posizione non la cambio".