Incidente sull'A5, camioncino si ribalta e finisce nei campi: conducente grave al Cto

Incidente sull'autostrada A5, camioncino si ribalta e finisce nei campi: conducente in codice rosso al Cto

Paurosa carambola nella prima mattina di oggi, mercoledì 27 luglio, sull'autostrada A5, fra Settimo e Volpiano in direzione Aosta.

Il conducente di un camioncino ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato finendo fuori dalla carreggiata, direttamente nei campi. Il guidatore è stato sbalzato addirittura in una vicina scarpata: sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118, che lo ha trasportato d'urgenza al Cto in codice rosso. Pur in gravi condizioni, l'uomo è cosciente.

Non si registrano problemi al traffico, sul posto intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale.