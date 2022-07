Lavoro: concessionaria automobili di Torino cerca la figura di consulente alle vendite per inserimento lavorativo.

Sei appassionato del mondo automotive? Sei dinamico ed hai voglia di metterti in gioco?

Se le risposte sono affermative STIAMO CERCANDO PROPRIO TE!!!

MERCATINO DELL'AUTO SRL è una concessionara multibrand, leader in Piemonte nel settore dei veicoli commerciali e delle auto usate a Torino, presente in due sedi a Moncalieri (TO) e a Torino città; ricerchiamo ambosessi di età compresa tra i 18 e i 25 anni da inserire nei nostri organici per il ruolo di consulente alle vendite, volto alla creazione di una carriera interessante, duratura e remunerativa.

Il percorso formativo prevede:

- apprendimento delle più innovative tecniche commerciali;

- affiancamento continuo con il proprio Tutor personale, di comprovata esperienza;

- lavoro in Team e per obiettivi;

Invia il CV a commerciale@mercatinodellauto.it per iniziare a costruire il tuo futuro professionale insieme a noi.