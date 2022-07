Gli eventi del fine settimana: Braida e Ruffini al Parco Dora, Light Show a Venaria, Woodrock Festival a Perosa Argentina

VENARIA LIGHT SHOW

Fino al 14 agosto

Nell’ambito di Play. Un anno tutto da giocare, filo conduttore della proposta culturale scelta dalla Reggia di Venaria per il 2022, le Sere d’Estate offrono al pubblico l’occasione di vivere gli ambienti Barocchi della Reggia e i suoi incantevoli Giardini in orario serale, intrattenuti dalle numerose proposte a tema “gioco” in programma. Oltre a visitare le mostre in corso, assaporare un aperitivo presso il Caffè degli Argenti, assistere agli appuntamenti musicali e di danza contemporanea in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, i visitatori possono stupirsi e divertirsi con il nuovo grande gioco interattivo, realizzato appositamente per la Reggia. Al calare del sole le serate si animano infatti con il “Venaria Light Show: il Grande Gioco”, l’innovativo e divertente gioco di interazione e cooperazione creativa, che permette ai visitatori – attraverso una tastiera gigante di 4 metri – di "agire" sull'intera facciata della Galleria Grande, trasformandola in un teatro attraverso effetti di luci e scenografie sempre diverse. Un fantastico, emozionante videogioco “reale”, prosecuzione ideale della mostra Play – videogame arte e oltre, l’inedita mostra allestita nelle Sale delle Arti della Reggia che indaga i videogiochi come “decima forma d’arte” e ne riconosce i profondi impatti nella società contemporanea.

Info: https://lavenaria.it/it