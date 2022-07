Seguiti e picchiati in via Po, aggressione omofoba a Torino: "Hanno anche tirato fuori un coltello"

Ancora un' aggressione omofoba a Torino. Nella serata di ieri, un gruppo di amici è stato seguito, insultato e preso a pugni in pieno centro, in via Po . Il motivo dell'aggressione, secondo quanto denunciato dai giovani, il loro orientamento sessuale.

" Noi ci siamo difesi ma non potevamo fare più di tanto - conclude l'aggredito - nel mentre l'indifferenza delle persone lì vicino a noi. Queste persone camminano ancora per strada, passandola liscia: siamo veramente stufi di dovere avere ansia che succeda qualcosa solo per il nostro orientamento sessuale" .

"Crediamo che sia fondamentale per una città che vuole fregiarsi del titolo Capitale dei Diritti agire subito e con attenzione su questo tema, partendo dall'educazione negli spazi giovanili e nelle scuole di ogni ordine e grado, rendendo i canali di accesso dei servizi conosciuti e facili da raggiungere, sostenendo le attività (come Tohousing, come Porto Sicuro, come Spo.t ) che le associazioni del territorio fanno in sussidiarietà allo Stato, non perché sia loro compito, ma perché nessun altro lo fa. Per questo chiederemo un incontro urgente con gli assessorati competenti, per definire un piano d'azione per una Torino libera dall'odio e dalla violenza" conclude il presidente del Coordinamento Torino Pride.