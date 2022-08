Chivasso, chiude la torteria "No vax" e "No greenpass": già svuotati i locali

Ha chiuso, probabilmente in via definitiva, la torteria di Chivasso al centro delle lotte "No vax" e "No green pass" grazie alle battaglie della titolare negazionista del Covid Rosanna Spatari.

L'attività è stata sfrattata dagli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Ivrea a causa delle morosità accumulate della titolare nel corso del 2021: un debito di circa diecimila euro che ha fatto diventare esecutivo lo sfratto dal primo agosto. I locali erano già stati svuotati la settimana scorsa.

Non si sa se la Spataro abbia intenzione di avviare nuovamente la sua attività, ovviamente in un locale diverso rispetto a quello di via Orti.