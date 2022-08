Aurora, ancora uno stop per un locale che è diventato il ritrovo di malviventi e rapinatori

La decisione arriva dopo una serie di controlli iniziati ad aprile. Nei mesi scorsi all’interno del bar e nel suo dehors si sono registrate violente aggressioni tra avventori: in particolare uno di loro è stato riconosciuto come l’autore delle gravi ferite procurate ad un passante durante una rapina. Ferite che gli hanno provocato danni per una diagnosi di 25 giorni presso il Giovanni Bosco.