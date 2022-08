Il 27 agosto vola in solidarietà al cospetto del Monviso

Come evento della 1° Summer School Datameteo Educational vogliamo lanciare questa sfida di solidarietà



Il 27 Agosto alle 06 decolleremo in mongolfiera dalla locanda dei Gelsi a Villar San Costanzo, per un volo speciale al cospetto del Monviso. Assaporeremo una occasione unica di volare alle porte della Val Maira, sorvolare la collina buschese e poi andare a goderci in quota la maestosità del re di Pietra con il meraviglioso skyline delle Alpi