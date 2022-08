Formazione d'eccellenza: due classifiche internazionali mettono Unito in cima alla graduatoria

L’Università di Torino si conferma nella parte alta delle due classifiche e si posiziona al 131° posto al mondo e al 4° in Italia nel prestigioso ranking redatto dalla National Taiwan University.

La National Taiwan University ha rilasciato la “Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities”, meglio conosciuta come NTU Ranking, la nota classifica che oltre a valutare le migliori università a livello globale, fornisce 6 classifiche per macrosettori (Agriculture, Engineering, Life Sciences, Medicine, Natural Sciences, Social Sciences), e 27 classifiche per specifiche materie. Sono presenti nel ranking circa 1000 università, di cui 50 italiane.

L’Università di Torino consolida la sua posizione nella parte alta della classifica e si colloca al 131° posto a livello globale, guadagnando ben 39 posizioni rispetto all’anno scorso, e al 4° posto in Italia a pari merito con l’Università di Bologna.

Per quanto riguarda le classifiche a livello globale delle macro aree l’Università di Torino si è collocata al 126° posto nella macro area Medicine, al 161° posto nella macro area Agriculture, al 195° posto nella macro area Life Sciences, al 200° posto nella macro area Natural Sciences e al 221° posto nella macro area Social Sciences.

UniTo inoltre, è presente in 19 classifiche disciplinari, posizionandosi tra le prime 100 in 2 discipline e Top 200 in altre 9. Di particolare rilievo sono le posizioni raggiunte nei subject Agricultural Sciences (72° posto), Plant & Animal Science (82° posto), Space Science (103° posto), Pharmacology & Toxicology (111° posto), Clinical Medicine (119° posto) ed Economics & Business (148° posto).

L’eccellenza dell’Università di Torino nella ricerca in Scienze Agrarie e in Medicina e Farmacia è riconosciuta anche dalle classifiche disciplinari prodotte dalla Shanghai Ranking consultancy, la prima ad elaborare un ranking internazionale degli atenei mondiali (ARWU – Academic Ranking of World Universities) quasi vent’anni fa.