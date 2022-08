Cantieri sulla A32 Torino-Bardonecchia, rischio traffico intenso

Rallentamenti con code potrebbero verificarsi sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in direzione Torino, domenica 7 agosto, per la presenza di cantieri che la Sitaf deve realizzare nelle gallerie.

L'avviso è dell'Autostrada stessa, che indica come orario con possibili difficoltà quello tra le 14 e le 21, con maggiori criticità tra le 16 e le 20, col rientro dei turisti dalla montagna.

Per evitare code verranno rallentati i veicoli al pedaggio di Salbertrand in direzione Torino e chiusa qualche pista Telepass. Nella tratta Susa-Chianocco inoltre, nella fascia di maggiore criticità, verrà effettuata una gestione dinamica delle corsie, movimentando gli spartitraffico per garantire due corsie in direzione Torino.