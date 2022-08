Denuncia 20 anni di botte, la prescrizione li cancella

Botte, calci, pugni, schiaffi e umiliazioni ricevuti per oltre 20 anni dal marito: è quanto denunciato da una donna residente ne Chivassese. Purtroppo per lei, però, la denuncia è stata fatta soltanto tra il 2014 e il 2015 e il processo è arrivato 6 anni dopo, nel 2021. Un tempo che ha costretto la giudice a prosciogliere l'imputato, un uomo di 57 anni, per intervenuta prescrizione.