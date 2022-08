Un incontro a Rorà per conoscere gli uccelli che attraversano il cielo sopra la Val Pellice

È rimasta l’unica stazione di inanellamento degli uccelli migratori di tutto il Piemonte e una delle venti dell’arco alpino. Dal 2007 ogni anno al Colle della Vaccera, nel Comune di Angrogna, per un mese, i volontari del Gruppo piemontese di studi orinitologici ‘F. A. Bonelli’ applicano alle zampette degli animali in transito dei piccoli anelli con codici univoci che permetteranno di monitorare le loro rotte migratorie a livello europeo. Anche quest’anno torneranno dal 30 settembre al 31 ottobre, con le loro caratteristiche reti, le mist net, destinate alla cattura degli esemplari.

Il Comune di Rorà ha deciso di dedicare un incontro agli stormi che transitano dal Colle, percorrendo il cielo sopra la Val Pellice, per offrire ai residente e ai villeggianti un’idea di ciò che succede sopra le loro teste: “I cittadini e i turisti che vivono in paese solitamente sono interessati ai temi ambientali, per questo abbiamo deciso di dedicare un appuntamento alle migrazioni degli uccelli nelle Valli del Pinerolese, monitorate dalla stazione di inanellamento della Vaccera” spiega il sindaco Claudia Bertinat. L’incontro si svolgerà venerdì 12 agosto, al Centro Odetto di piazza Fontana.

“Altre stazioni di inanellamento italiane riescono ad aprire già a metà agosto, intercettando le migrazioni transahariane. Al Colle invece cogliamo la coda di quel fenomeno e inanelliamo gli uccelli che dal Nord Europa sono diretti nel Sud Italia, in Spagna o sulle coste del Nord Africa. Si tratta principalmente di fringuelli, petti rossi, tordi e lucherini” spiega Alberto Tamietti, guardaparco e uno dei quaranta volontari che si alternano nel mese di servizio. Sarà lui, assieme a Marco Rasti, a condurre l’incontro.