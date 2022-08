Torino, i cantieri in centro non si fermano, ma la situazione sta migliorando [FOTO]

Cantieri e lavori in corso nel cuore di Torino in questo agosto

I cantieri in centro a Torino sono una tradizione che si ripete ormai ogni anno, specialmente nel periodo estivo per approfittare dei periodi di svuotamento della città facilitati dalle vacanze: dopo una fase di relativa “passione” con alcune criticità per il traffico veicolare e non solo, la situazione sta lentamente migliorando.

Via Milano e via Corte d'Appello

Una delle novità più importanti riguarda via Milano, arteria importantissima soprattutto per il trasporto pubblico locale. La strada, infatti, è stata interamente riaperta: bus e tram possono di nuovo percorrerla, anche se continueranno a persistere le deviazioni a causa dei lavori di rifacimento dei binari nella parte nord di Porta Palazzo; i mezzi arriveranno da corso Regina Margherita, e non da corso Giulio Cesare, per poi svoltare su piazza della Repubblica.

Ci vorrà ancora un po' di pazienza, invece, per la riapertura di via Corte d'Appello, chiusa da via Milano a piazza Savoia a causa dei lavori di sistemazione della pavimentazione a pavè: chi arriverà da largo VI Marzo, pertanto, sarà obbligato a girare a sinistra sulla stessa via Milano per poter raggiungere gli altri luoghi del centro.

Via Bertola, via Santa Teresa e piazza Arbarello

Spostandosi più a sud, l'apertura di un varco nel cantiere di corso Siccardi ha reso via Bertola di nuovo interamente percorribile fino a Porta Susa, permettendo anche la svolta a sinistra verso via Cernaia e corso Galileo Ferraris. A restare chiusa è invece via Santa Teresa tra via XX Settembre e via Accademia delle Scienze, mentre proseguono i lavori per il restyling totale di piazza Arbarello, destinati a pedonalizzarla rivoluzionando anche la viabilità della zona.