Colpita alla testa da una serranda, muore a Briancon una ragazza torinese di 26 anni

Carlotta Grippaldi, 26 anni di Torino, è morta nelle scorse ore mentre si trovava in vacanza a Briancon, in Francia, poco distante dal confine con la Val di Susa. La sfortunata ragazza - secondo le prime ricostruzioni - è stata colpita alla testa da una serranda che si è staccata da un edificio vicino.



Al momento della tragedia stava percorrendo la Grand Rue, nella zona della città vecchia di Briancon. La saracinesca si sarebbe staccata dal secondo piano di un edificio. Subito soccorsa, è morta durante il trasporto in ospedale.



La giovane, che aveva frequentato l'istituto Sociale e si era poi laureata all'Università di Torino in Economia e Commercio con un master in marketing e digital management, era anche una maestra di sci e insegnava nel comprensorio della via Lattea, in provincia di Torino.