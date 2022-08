Piero Angela, in occasione dei funerali a Roma, Torino proclama una giornata di lutto cittadino

Il 16 agosto 2022 sarà lutto cittadino per Torino. Lo annuncia il sindaco, Stefano Lo Russo, con un tweet sui social, spiegando che la decisione è stata presa in concomitanza con i funerali - che si svolgeranno a Roma - di Piero Angela, morto ieri all'età di 93 anni.



"E' un grande torinese che merita il massimo degli onori per quello che ha dato alla città e all'Italia", spiega il primo cittadino, in un periodo in cui si moltiplicano le iniziative per rendere onore al grande giornalista e divulgatore scientifico. A Roma, per il funerale, sarà presente a rappresentare la città la vicesindaca, Michela Favaro.



In poche ore, infatti, in tanti hanno proposto di intitolargli una via di Torino, oppure un museo scientifico. O addirittura di istituire una giornata commemorativa.