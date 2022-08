Gli scatti di Robert Doisneau in autunno in mostra a Camera

CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia presenterà in autunno la grande mostra dedicata ad uno dei più importanti maestri della fotografia del Novecento: Robert Doisneau.

Celebre per i suoi scatti romantici e senza tempo, come la sua opera più conosciuta è "Bacio davanti all'hotel De Ville". Scattata nel 1950, ritrae una coppia di ragazzi che si baciano lungo le caotiche vie di Parigi. La coppia, sebbene appaia naturale davanti all'obiettivo, Doisneau stava realizzando un servizio fotografico per la rivista statunitense Life, e chiese ai due giovani di posare per lui.

Grazie anche a questa celebre foto, il suo nome viene ricordato soprattutto per le sue foto riguardanti la vita di strada della capitale francese.