Al Canile Rifugio di Torino, centinaia di cani e gatti aspettano di essere adottati [VIDEO]

Piera è una cagnolina dolcissima di razza Pitbull, è stata trovata alla stazione Dora. Adora giocare e le coccole e nonostante il problema neurologico alle zampe posteriori si impegna in tutte le attività che i volontari del Canile Rifugio del Comune di Torino.

Lei, insieme ad altri 140 ospiti del Rifugio, aspetta di essere adottata.

“E' al completo, non è stata un’estate particolarmente diversa dalle altre, a Torino per fortuna non c'è l'abitudine di abbandonare il proprio cane - spiega la responsabile dell’Ufficio Tutela Animali, Elena Guttaiano -. Qui abbiamo ospiti anche 60 gatti che aspettano un nuovo padrone. La nostra struttura offre una sistemazione e cure quotidiane, ma anche assistenza veterinaria, volontari che portano i cani a fare le passeggiate. L’ideale però per gli animali è trascorrere qui un periodo di tempo breve e poi trovare ospitalità presso una famiglia che abbia le caratteristiche potersene perdere cura”.

Il percorso per adottare è semplice e si viene accompagnati dagli operatori del canile per tutto il necessario.

“Occorre sempre verificare che il cane e la famiglia che adotta siano compatibili, è molto importante” conclude Guttaiana.

Durante il periodo estivo il Canile di strada Cuorgnè 139 a Torino è aperto dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 all 18.

Per info: 011 0116 8020; https://www.facebook.com/canilerifugiocittaditorino