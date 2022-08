Recupero ovuli della droga, La Valle: "Città della Salute non ha fatto questa richiesta agli infermieri"

"L'Azienda Città della Salute (dove è presente il repartino detenuti) non hai mai chiesto e tanto meno preteso che il recupero degli ovuli di droga ingeriti dai pusher venga effettuato da parte del personale sanitario del comparto. E neppure questa richiesta ci è pervenuta da parte dell'Assessorato regionale alla Sanità." così Giovanni La Valle, Direttore generale Città della Salute di Torino, in risposta alla segnalazione fatta da Nursing Up tramite una lettera. Il sindacato degli infermieri si pronunciava in merito alla possibilità che siano gli infermieri delle Molinette a cercare nelle feci gli ovuli di droga espulsi dai narcotrafficanti.

"Vogliamo chiarire - scrivono dalla Città della Salute - che sono in corso fattive interlocuzioni e collaborazioni operative con le Istituzioni interessate per cercare di stilare un protocollo operativo di sicurezza per gli Agenti di Polizia che svolgono tale attività.

La collaborazione è nata per risolvere un problema che in effetti deve essere risolto al più presto. Siamo ottimisti in tal senso, considerata la partecipazione di tutte le parti in causa."