Tentato furto di gasolio da un furgone in strada del Fortino: arrestato un 37enne

Attorno alle due e mezza della notte di Ferragosto, personale della Polizia di Stato in servizio di Volante ha arrestato in flagranza di reato un uomo per tentato furto.

L’episodio è avvenuto in strada del Fortino, grazie alla segnalazione di un cittadino marocchino che avrebbe visto il soggetto rubare del gasolio da un furgone poco distante.

Gli operanti, giunti sul posto, hanno interrotto l’azione del soggetto proprio mentre posizionava un fustino in prossimità del serbatoio del furgone. A seguito della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato: una tronchesina, un chiodo in metallo verosimilmente usato per bucare il serbatoio, un cacciavite lungo 17 centimetri e tre fustini già pieni di gasolio.

L’uomo, un cittadino italiano di 37 anni con numerosi precedenti di Polizia contro il patrimonio e contro la persona, è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per possesso ingiustificato di grimaldelli.

Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.