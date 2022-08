Concerti, feste patronali e visite nei Castelli: tutti gli appuntamenti di questo weekend nel torinese

Weekend di concerti, feste di paese, ma anche visite guidate nei musei, palazzi e castelli di tutto il torinese.



Ecco gli eventi da non perdere

MOSTRE

LE VILLEGGIATURE DELLA REGINA

Domenica 21 agosto, ore 15.45

Una visita guidata attraverso i secoli, con l’ausilio di vecchie immagini, sulle villeggiature e i luoghi di loisir dove i reali trascorrevano le vacanze per conoscere uno spaccato divertente di vita di corte di inizio Novecento.

Info: 0116200634



CASTELLI APERTI

Domenica 21 agosto

Continuano le domeniche di “Castelli aperti” che portano il visitatore alla scoperta dei più bei castelli, giardini, torri, borghi e ville del Piemonte. In tutta la Regione tanti luoghi ricchi di arte e di storia aprono le loro porte con visite guidate, mostre ed eventi da non perdere, per rendere speciali le domeniche fuori porta. A Torino saranno visitabili: il Castello di Agliè, il Castello di Masino, il Castello di Moncalieri, il Castello di Miradolo, Palazzo Carignano, Villa della Regina, Fortezza Verrua Savoia.

Info: www.castelliaperti.it

MUSEI REALI - VISITE GUIDATE

Sabato 20, domenica 21, alle ore 11 e alle 15.30

Appuntamento con Benvenuto a Palazzo. Le guide e gli storici dell’arte CoopCulture vi aspettano per condurvi in una visita guidata alla scoperta delle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale e dell'Armeria, un itinerario per scoprire o riscoprire la storia e la magnificenza della prima reggia d’Italia.

Info: info.torino@coopculture.it

CONCERTI E FESTIVAL



FESTA DI SAN GENESIO

Sabato 20 e domenica 21 agosto

Torna la festa patronale di San Genesio a Perosa Argentina. Sabato sera, cena al padiglione Plan de la Tour di piazza Abegg con gnocco fritto e salumi, accompagnati dall’intrattenimento musicale degli Odde, e a seguire si balla con Dj Dianti. La domenica, a partire dal mattino e per tutto il giorno, il Parco Tron sarà animato dal mercatino delle pulci, con servizio bar e gofri a cura della Pro Loco di Perosa Argentina. A partire dalle 16, la scena si sposta al Parco Gay, con lo spettacolo musicale ‘Shtetl’ a cura dei Mishkalè, che si inserisce all’interno della rassegna Paesaggi di s-confine. A partire dalle 18 piazza Abegg, di fronte al padiglione Plan de la Tour, sarà dedicata al divertimento dei più piccini. A seguire, sagra del raviolo e serata con intrattenimento musicale.

Info: https://www.comune.perosaargentina.to.it/archivio/news/FESTA-PATRONALE-di-Perosa-Argentina-sabato-20-e-domenica-21-AGOSTO_363.asp



MISHKALE' IN CONCERTO

Domenica 21 agosto, ore 16

In occasione dei festeggiamenti per la festa patronale, nuovo appuntamento con la rassegna ‘Paesaggi di s-confine’. Il Parco Gay di Perosa Argentina ospita il gruppo Mishkalè, tra i primi gruppi italiani a dedicarsi, da ormai quindici anni, ai suoni provenienti dall’est europeo. Un’orchestra itinerante formata da sette musicisti in grado di ricreare suggestive atmosfere gitane attraverso le melodie klezmer, la musica tradizionale degli ebrei aschenaziti dell’Est Europa, ovvero i discendenti degli ebrei che nel medioevo si stanziarono dapprima nella Valle del Reno e successivamente nel resto dell’Europa centrale e orientale.

Info: www.teatrosocieta.it