Moncalieri, abbattono i segnali stradali con l'auto e poi tentano di rubarli: due 25enni denunciati dalla Polizia locale

La bravata poteva avere conseguenze ben peggiori, per loro e per la città, ma non è passata inosservata. La polizia locale di Moncalieri ha denunciato per tentato furto aggravato due 25enni che avevano tentato di portare via dei segnali stradali.

A bordo di una vettura li avevano abbattuti poco prima in largo Pastrengo, forse sotto effetto di droga, di sicuro poi i due hanno pensato di sradicare i pali di due cartelli caricandoli nel baule della vettura. Ma per loro sfortuna la scena è stata osservata dal balcone da un condomino, che ha subito allertato le forze dell'ordine. I due sono stati identificati dalla Polizia locale e poi trovati positivi al test antidroga.

Tuttavia, gli agenti non sono riusciti a stabilire chi guidasse al momento dell'incidente, cosa che ha evitato al responsabile di vedersi ritirata la patente (uno dei lui se l'era vista già revocata nel 2005), ma inevitabile è scattata la denuncia.