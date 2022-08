Traffico intenso ma senza particolari criticità sulle autostrade piemontesi nel primo fine settimana di controesodo

Traffico intenso ma senza particolari criticità sui circa 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas in questo fine settimana contrassegnato dal bollino rosso, che chiude la settimana di Ferragosto.

I primi rientri dalle vacanze, in particolare verso nord e in direzione dei grandi centri urbani, hanno fatto registrare una circolazione sostenuta ma scorrevole sulle autostrade del Piemonte. Nei punti nevralgici della rete stradale e autostradale il personale Anas ha monitorato costantemente la situazione per prevenire qualsiasi disagio.

Permane il divieto di transito dei mezzi pesanti fino alle 22 di oggi e per la giornata di domani, lunedì 22 agosto, dalle ore 7 alle 22.