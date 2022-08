Cane abbandonato allo svincolo di Borgaro messo in salvo dagli agenti della Polstrada

Con ogni probabilità si tratta dell'ennesimo caso di abbandono di animali come avviene ogni estate. Gli agenti della Polizia stradale un cane che girovagava smarrito all’interno dello svincolo di Borgaro.

L'amico a quattro zampe è in buone condizioni di salute e curato, ma non ha microchip, il che rende molto complicato risalire all'identità di coloro che hanno provato a disfarsene. Intanto è stato portato presso il canile di Grugliasco, in attesa di capire se per lui prossimamente si apriranno le porte di una nuova casa.