La biblioteca Ginzburg riapre al pubblico dopo la pausa estiva

Anche la Biblioteca Natalia Ginzburg riparte con la fine dell’estate. Da oggi, lunedì 22 agosto, tornano gli orari classici: lunedì dalle 14 alle 19, martedì dalle 9 alle 15, mercoledì dalle 13 alle 19, giovedì dalle 13 alle 19, venerdì dalle 9 alle 15, sabato (alterni), dalle 9 alle 15. Chiusa la domenica.

Dal mese prossimo ritornano incontri e appuntamenti

Da settembre riprendono anche le iniziative e gli eventi. Si parte venerdì 16 settembre, ore 18, con “Amoreamaro”, presentazione del libro di Carmelo Cossa (Parallelo45 Edizioni), con letture e spettacolo a cura della Compagnia Circolo degli Artisti.

Sabato 24 settembre, ore 17, “Poesia (è) democrazia”. In occasione del compleanno del Polo Lombroso16 la biblioteca Natalia Ginzburg sarà aperta e presenterà lo scaffale “Nicola Grosa”, creato in collaborazione con l'omonima Sezione dell'ANPI che ha donato i suoi libri e che si è arricchito con le donazioni dei lettori. Lo scaffale tratta le tematiche legate alla Seconda Guerra mondiale, la Resistenza e la deportazione. Letture poetiche a cura di “Periferia Letteraria”.

Il 30 settembre atteso il Premio Strega Amélie Nothomb

Venerdì 30 settembre, ore 19, “Primo sangue” di Amélie Nothomb (Voland Editore), vincitore Ex Aequo del Premio Strega Europeo 2022. Un incontro preparato nel mese di luglio dal gruppo di lettura del progetto BookLab Off. In collaborazione con Dynamis - il luogo del pensiero.