Moncalieri, timore per le condizioni della passerella di via Robaldo: il Comune programma nuovi controlli

Moncalieri, timore per la passerella di via Robaldo: il Comune programma nuovi controlli

Ad agosto, forse perché torna subito in mente la tragedia del ponte Morandi, qualche calcinaccio caduto crea subito allarmi e alcuni residenti di Moncalieri si sono detti preoccupati nel veder spuntare dei ferri dalla parte inferiore della passerella di via Robaldo.

Un'immagine non certo elegante

Sono molti coloro che la percorrono ogni giorno, superando la cavalcaferrovia pedonale per tornare a casa e una vista non certo elegante, almeno all'occhio, ha creato apprensione ed ansia. Il Comune, però, ha subito voluto rassicurare sulle condizioni della struttura, sottolineando che al momento non esistono rischi.

Controlli e verifiche sulla struttura

L'assessore ai Lavori pubblici Angelo Ferrero ha comunque ordinato ulteriori controlli dei tecnici comunali in questi giorni, verifiche utili a fugare ogni timore e garantire sulla solidità della passerella.