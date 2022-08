Chieri, opposizione all'attacco sugli orti urbani: "Ancora degrado e rifiuti nell'area"

Da diversi mesi continuano le segnalazioni da parte dei cittadini sul degrado ambientale dell’area degli Orti Urbani. "A Marzo - dice Rachele Sacco, Consigliere Comunale “Progetto per Chieri -Salviamo l’Ospedale Insieme” - sempre su impulso delle denunce di residenti e proprietari di questi spazi, avevo presentato un interrogazione in Consiglio per chiedere interventi di pulizia ed una maggiore sorveglianza ed attenzione. A distanza di cinque mesi, purtroppo, la situazione non è cambiata anzi a giudicare dalle immagini dei cumuli di rifiuti abbandonati inviatemi dai cittadini e che si trovano in allegato al comunicato si direbbe che è peggiorata".



"Peraltro - continua -, pare che le segnalazioni siano state fatte, oltre che a me, anche al Comune e non ci sia stata soluzione. I cumuli di rifiuti con il caldo emanano cattivi odori e attirano anche topi e roditori. E’ necessario ed urgente l’intervento di rimozione innanzitutto e, come già detto in passato, operare una maggiore sorveglianza della zona in modo da punire chi scarica ma anche chi abbandona rifiuti. L’area degli orti urbani è un’area restituita al verde e al bene comune, importante per molte persone che in questi tempi di crisi vi traggono sostentamento oltre che ristoro, non è giusto che venga lasciata all’abbandono e al degrado in questa maniera".