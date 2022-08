Al via il Summer Dance Bardonecchia, lo stage Porte Aperte alla Danza

Da sabato 27 agosto a sabato 3 settembre, si svolge la 13ma edizione del “DAM Intensive Summer Dance Bardonecchia- Stage Porte Aperte alla Danza”, la prima in completa presenza post pandemia, campus di formazione e di perfezionamento ad alto livello organizzato dallo staff della DAM Danza Arte e Movimento Teatro Nuovo Torino, diretto da Daniela Chianini, patrocinato dalla Civica Amministrazione, con sede principale il Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta.

Una settimana di studio intensivo, con un sevizio di tutoraggio h24, con due spettacoli finali, una full immersion nel mondo della danza e dello spettacolo, per consolidare e potenziare la propria preparazione tecnica ed artistica sotto la guida di professionisti, coreografi e maestri di fama internazionale, provenienti da importanti compagnie e da prestigiose accademie di danza.

Otto giorni da vivere all’interno di un vero teatro, giorno e notte insieme ad altri ragazzi provenienti da tutta Italia per mettersi in gioco con attività e stili diversi affrontando subito il palco, con più di otto ore al giorno tra lezioni e prove con i ritmi serrati tipici del mondo dello spettacolo, nell’incanto dello splendido paesaggio alpino. Danza ma non solo, infatti dopo cena sono previste uscite organizzate e gli appuntamenti “bardo #atu(X)tu” imperdibili occasioni di incontro e di confronto con i professionisti ospiti del campus.

Lo staff è composto da Giuseppe Della Monica, Teatro San Carlo (Napoli), Danza Classica & Moder; Alessio Vanzini, Kinesfera (Castelfranco Emilia - Modena), Danza Contemporanea; Maurizio Tamellini, Teatro Alla Scala (Milano), Danza Classic; Nadia Scherani, Musical Lab (Milano), Musical; Arianna Chieppa, Freelance (Torino) Danza Contemporanea; Giulio Evangelista, Laboratorio Danza (Sangano) Hip Hop; Silvia Hrdlicka, Dam Teatro Nuovo (Torino) Danza Classica, Carattere, Pbt® E; Lucrezia Collimato, Teatro Dei Pari (Torino) Espressione Danza Classica; Ekaterina Savina, Danza di Carattere Dam Teatro Nuovo (Torino) e Daniela Chianini, Danza Classica, Dam Teatro Nuovo (Torino).

Sabato 3 settembre sul palco della Sala Viglione del Palazzo delle Feste, andranno in scena due spettacoli interamente danzati dagli stagisti: uno alle ore 16.00 e all’altro alle ore 20.00.

