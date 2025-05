Sale&Pepe, a Collegno una rassegna da 1500 applausi

Si è conclusa con grande successo Sale&Pepe, la rassegna musicale alla Lavanderia a Vapore di Collegno, dove da novembre ad aprile si sono alternati dieci appuntamenti di musica dal vivo, dai tributi a Lucio Dalla e Battisti a Marco Ligabue, dalla Petrini Big Band all’Orchestra Fiati. Oltre 1500 ingressi totali con un calendario che ha trasformato il venerdì sera a Collegno in un appuntamento con la cultura e la grande musica.

“È straordinario vedere come la Lavanderia a Vapore, un luogo carico di storia e memoria ma anche di un passato tragico con il Manicomio, sia oggi trasformato in un fulcro di cultura e musica. La partecipazione entusiasta del pubblico è la dimostrazione che la cultura è un potente strumento di rinascita e comunità. Ogni concerto ha attirato un pubblico crescente, e questi numeri evidenziano quanto questa rassegna sia stata apprezzata. Siamo orgogliosi di poter offrire eventi di alta qualità in spazi che raccontano la nostra storia” commenta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone.

La rassegna musicale ha dimostrato non solo l’importanza della musica, ma anche della cultura nel suo complesso, creando un legame tra passato e presente, e arricchendo il tessuto sociale di Collegno. “La scelta di inserire un prezzo calmierato di ingresso è stato pensato con l’idea di poter permettere la cultura, il teatro e lo spettacolo adatto a tutte le tasche, e allo stesso modo riconoscere economicamente gli artisti che vivono di cultura” ha aggiunto Cavallone. I biglietti di ingresso hanno visto due appuntamenti a entrata libera, altri a 5 e 13 euro.

Conclude l’assessora alla Cultura Clara Bertolo: “L’importanza della rassegna non si misura solo con i numeri, ma con le emozioni e le esperienze condivise. Gli artisti, dalle band emergenti ai nomi noti, hanno potuto esprimere il loro talento di fronte a un pubblico sempre più appassionato capace di coinvolgere esperienze e generi musicali diversi. Risultati come quelli ottenuti con eventi come GP Big Band, che ha registrato 250 ingressi, e Lucio & Lucio con 242 ingressi, sono un chiaro segnale che la comunità risponde positivamente all'offerta culturale. Siamo determinati a continuare su questa strada, arricchendo l’offerta e coinvolgendo sempre di più i cittadini”. È già in fase di programmazione la nuova edizione, con partenza sempre nel periodo invernale da novembre.