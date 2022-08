Dal Todays Festival alle passeggiate enogastronomiche: ecco cosa fare nell'ultimo weekend di agosto

Torino e la provincia continuano con le proposte culturali per questo ultimo fine settimana di agosto.

Ecco gli eventi "imperdibili" di sabato 27 e domenica 28 agosto.

MOSTRE E SPETTACOLI

VISITE ALLE VILLE ROMANE DI ALMESE

Domenica 28 agosto, dalle 16 alle 19.30



Sarà possibile visitare la Villa romana di Almese e la Villa romana di Caselette per scoprire come vivevano i romani in Valle di Susa nel primo secolo d.C.. Tornando indietro nel tempo sarà possibile entrare nelle stanze delle ville e immergersi nell’atmofera di due dei più importanti complessi residenziali extraurbani di epoca romana in Piemonte. I tour guidati, condotti dagli archeologi e dai volontari dell’associazione Ar.c.A. di Almese, porterà alla scoperta dell’architettura e della cultura romana nel periodo di vita delle due Ville.

Info: arca.almese@gmail.com – tel 342 060 13 65

CONCERTI e FESTIVAL

TODAYS FESTIVAL

Fino al 28 agosto

E' arrivato il weekend dedicato al TODAYS Festival. Barriera di Milano si trasformerà nella vetrina dell'espressione musicale contemporanea: ben 16 band, di cui 11 in esclusiva nazionale, si succederanno sui palcoscenici dello Spazio 211 e dell'ex Incet, dal primo pomeriggio a notte inoltrata.

Info: www.todaysfestival.com

SUMMER DANCE BARDONECCHIA

Da sabato 27 agosto a sabato 3 settembre

3ma edizione del “DAM Intensive Summer Dance Bardonecchia- Stage Porte Aperte alla Danza”, la prima in completa presenza post pandemia, campus di formazione e di perfezionamento ad alto livello organizzato dallo staff della DAM Danza Arte e Movimento Teatro Nuovo Torino, diretto da Daniela Chianini, patrocinato dalla Civica Amministrazione, con sede principale il Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta. Una settimana di studio intensivo, con un sevizio di tutoraggio h24, con due spettacoli finali, una full immersion nel mondo della danza e dello spettacolo, per consolidare e potenziare la propria preparazione tecnica ed artistica sotto la guida di professionisti, coreografi e maestri di fama internazionale, provenienti da importanti compagnie e da prestigiose accademie di danza.

Info: info@damdanzatorino.it Telefono: (+39) 3466983489

PASSEGGIATE

CAMMINAPRALORMO

Domenica 28 agosto, ore 8.45

Al via il ciclo di camminate “I sabati e le domeniche del villaggio” organizzate da Città metropolitana di Torino all’interno del progetto Strade di Colori e Sapori in collaborazione e con il contributo del Cammino di Don Bosco, Nord Walking Andrate e il supporto dell’associazione di promozione sociale In collina – Turismo nel cuore del Piemonte. La CamminaPralormo di domenica 28 agosto propone una tranquilla passeggiata nella campagna organizzata in collaborazione con il Comune di Pralormo, con visita all’azienda agricola Agrisapori (agrigelateria, ristorante), all’allevamento della Società Agricola La Cerea (bovine lattifere con produzione di latte, yogurt e latticini, Coniglio Grigio di Carmagnola, Gallina Bionda Piemontese) e all’azienda orticola Bechis (peperoni e altre verdure).

Info: www.camminodonbosco.eu