Espropri per lavori di chiusura passaggi a livello sulla Torino-Aosta, Coldiretti: "Forti preoccupazioni"

I vertici di Coldiretti Torino, con il presidente Bruno Mecca Cici, il direttore Andrea Repossini e il segretario di zona, Massimo Ceresole, hanno partecipato, oggi pomeriggio, a un incontro con l’assessore alla viabilità e mobilità del Comune di Ivrea, Giuliano Balzola.

Sul tavolo l’analisi del progetto di realizzazione di un sistema di viabilità alternativo ai passaggi a livello sulla linea ferroviaria Torino-Aosta nella zona di San Bernardo d’Ivrea e i chiarimenti sulle modalità di esproprio dei terreni agricoli. Dall’approfondimento dei documenti progettuali sono emersi diversi punti da chiarire con RFI, la società delle Ferrovie incaricata di redigere il progetto.

"Dopo avere incontrato i nostri agricoltori – precisa il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici – che ci hanno manifestato le loro forti preoccupazioni, oggi abbiamo aperto questo tavolo con l’assessore Balzola, che oltre ad avere le deleghe sulla mobilità e sulla viabilità detiene anche quelle su agricoltura e ambiente. Ci sono molti aspetti che ci lasciano perplessi e che vanno chiariti per ridurre al massimo il sacrificio di terreni agricoli. Il primo obiettivo è raccogliere osservazioni condivise e chiedere una convocazione della Conferenza di servizi per discuterle. Vogliamo ribadire che l’agricoltura deve essere considerata come un’attività economica al pari di tutte le altre e che i terreni agricoli sono mezzi di produzione e non semplici aree libere facili da occupare".