Settimo Torinese "in trasferta" a Vinovo per la festa di San Bartolomeo [FOTO]

Festa di piazza, in questa coda d'estate, a Vinovo. Per la precisione presso gli spazi del Castello della Rovere e nell'area pedonale di piazza Rey, dove tra musica, balli, costumi, cibo e tradizioni sono stati protagonisti i componenti dell'associazione di emigranti calabresi "Voce di Calabria", che sul palco hanno riportato vestiti d'epoca e altri legami con la loro terra d'origine dando origine a una serata folk.



Si tratta di uno degli eventi all'interno del cartellone della festa patronale di San Bartolomeo, che dal 27 agosto si protrarrà fino all'11 di settembre, tra approfondimenti legati alla preistoria fino a concorsi di pittura, passando per spettacoli pirotecnici e gare di bocce a squadre. E ancora spaghetti per tutti, accampamenti medioevali e altri appuntamenti.



A far compagnia a La Voce di Calabria anche Elena Piastra, la sindaca di Settimo Torinese, Comune dove l'associazione ha la sua sede.