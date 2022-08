Strisce troppo lontane, attraversare è un rebus: “In corso Lombardia serve un nuovo passaggio pedonale”

Un nuovo passaggio pedonale per rendere più sicuro l’attraversamento di corso Lombardia. E’ questa la richiesta che arriva da un gruppo di cittadini e portata avanti dall’associazione Giustizia & Sicurezza: realizzare le strisce in quel pezzo di corso tra via Luini e corso Toscana.

Solo via Luini e corso Toscana

Attualmente infatti gli unici attraversamenti pedonali sono proprio agli incroci con via Luini e corso Toscana. “I pedoni che risiedono nel mezzo dei due incroci devono percorrere diversi metri per poter attraversare il corso” spiegano dall’associazione.

"La richiesta arriva dai cittadini"

“Accogliamo la richiesta dei cittadini, che abbiamo inoltrato alle istituzioni, soprattutto per i genitori con passeggini, utilizzatori di carrozzina e tutte le persone che hanno difficoltà a deambulare. L'altezza del civico 153 a nostro avviso è la più consona per l'inserimento ma siamo a disposizione per eventuali sopralluoghi da parte di tecnici e politici" dichiarano Marina Trombini, presidente dell'associazione Giustizia & Sicurezza e l'attivista Paolo Biccari.