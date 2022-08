Guardia di Finanza all'attacco del Ministero dell'Economia: "Negata la malattia da Covid a Orbassano"

"Il Comitato ministeriale che ha il compito di verificare la connessione tra la malattia e il lavoro svolto dai Finanzieri se ne sta lavando le mani, affermando che non esiste nessuna lesione sulla quale pronunciarsi. Ciò nonostante i risultati delle visite mediche alle quali i colleghi sono stati sottoposti, a spese proprie, negli ospedali militari di Milano e Roma. Infatti, nella primavera del 2020, quando in Italia iniziava l’epidemia, nel reparto della Guardia di finanza di Orbassano si era sviluppato un grosso focolaio per circa la metà dei lavoratori, di cui uno ricoverato in terapia intensiva, che addirittura costrinse la chiusura dell’attività per un mese", sottolinea la nota.