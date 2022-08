Mondo polizze: il calcolo del preventivo assicurazione auto si sposta sul web

La ricerca dei preventivi per l'assicurazione auto si concentra sempre di più sul web per gli indubbi vantaggi che si possono avere: innanzitutto il risparmio, dovuto alla gestione smart e meno costosa da parte delle compagnie stesse che consente di abbassare i premi annui.

Inoltre, è possibile agire da qualunque dispositivo, fisso o mobile che sia, avendo a disposizione solo una connessione a internet, in maniera quindi ormai accessibile quasi ovunque, in casa, al lavoro e persino fuori. In più, grazie ad appositi siti specializzati si può accedere a numerose proposte visionandole tutte insieme e potendole quindi valutare con maggiore attenzione.

Se vuoi trovare l’assicurazione auto più indicata per le tue esigenze, visita il portale di comparazione 6sicuro.it e calcola il tuo preventivo in modo semplice e veloce, seguendo l’apposita procedura guidata.



Cosa serve per richiedere il preventivo per l’assicurazione auto?

Al fine di ottenere un preventivo attendibile non è necessario possedere già la vettura, ma si può anche essere in procinto di acquistarla: ovviamente, saranno fondamentali notizie concernenti modello, allestimento, cilindrata e anno di immatricolazione del mezzo. Le notizie richieste riguardano anche nozioni meramente personali, come età, professione e, naturalmente, la città di residenza, che se densamente abitata e quindi più soggetta a traffico può inficiare sul calcolo del premio.

Il preventivo si modificherà anche in base ad altre varianti come il numero di veicoli del nucleo familiare e di conducenti che si avvicenderanno alla guida: nonostante sia la classe di merito ad avere una parte pressoché determinante, anche l'esperienza ha la sua importanza. Un neopatentato che grazie alla Legge Bersani ottenga la prima classe da un familiare, non avrà comunque la medesima abilità del guidatore più anziano.

Il preventivo si può comparare e modificare anche in base alle polizze accessorie che si vogliono inserire quale completamente della propria RCA. Proprio perché rappresentano una spesa aggiuntiva vanno valutate per essere un vantaggio futuro e non un semplice onere: la Furto e incendio sulle vetture molto datate non viene prevista, mentre il Risarcimento diretto spesso viene offerto già nella formula base e permette al titolare di avere il suo risarcimento dalla propria polizza senza dover attendere i tempi della controparte.



Assicurazione auto: gli elementi da valutare in fase di calcolo preventivo

Quando si hanno davanti i preventivi da comparare, molti utenti si trovano anche nella necessità di controllare le formule di pagamento previste: vi sono compagnie che consentono un pagamento annuale o semestrale, in due grandi tranche, mentre altre persino mensili. Va inoltre considerata la possibilità di concordare il pagamento su una carta di credito o domiciliarlo su un conto corrente bancario, senza pensieri e magari risparmiando sulle proposte dedicate.

Nello specchietto riassuntivo, di solito, oltre alla cifra annua si dovrebbe poter visionare anche la presenza del massimale, così da confrontarlo con gli altri, nonché di eventuale franchigia.

Può essere conveniente, in alcuni casi, una polizza con franchigia ma bisogna valutare tutti i pro e i contro. Il risparmio immediato può però portare, in caso di sinistro, a dover provvedere a parte del risarcimento di tasca propria in caso di sinistro, lasciando all'assicurazione l'onere di intervenire solo da una certa soglia in poi.

Tutti i preventivi, poi, sono soggetti a variabili che possono essere anche molto interessanti, come ad esempio la possibilità di bloccare il prezzo se si accende la polizza entro una certa data o quella di sospenderla nei momenti in cui non si usa il mezzo: per molti, questa formula è ideale, specie se il veicolo si usa solo in determinati momenti dell'anno e si desideri interrompere il pagamento del premio quando è parcheggiato in garage.