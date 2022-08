Gioco-concerto di musica classica dedicato al genio di Mozart alla Reggia di Venaria

Tra le iniziative a tema “gioco” proposte dalla programmazione PLAY. Un anno tutto da giocare, la Reggia di Venaria presenta Mozart e il Gioco del Comporre, un gioco-concerto di musica classica che affonda le sue radici nel lontano Settecento.

L’evento, ideato ed eseguito dal gruppo cameristico strumentale L’Astrée, nasce dalla volontà di creare un collegamento tra gioco e musica che possa coinvolgere (e dunque far giocare) anche i visitatori, rendendoli parte integrante di un processo musicale creativo le cui origini sono da ricercare nel XVIII secolo.

A partire dalla seconda del Settecento infatti (e fino all’inizio del secolo successivo), si affermò in Europa - e soprattutto nei grandi centri di diffusione della musica stampata - un certo gusto per i giochi musicali. A cimentarsi nell’ideazione di un gioco musicale furono alcuni dei più celebri musicisti dell’epoca, come Haydn, Bach, Stadler, Kirnberger o, per citare alcuni compositori italiani, Palmerini, Ricci, Calegari.

Ampio successo ebbe quello che in tedesco veniva chiamato Musikalisches Würfelspiel (gioco di dadi musicale). Il gioco era costituito da due dadi da lanciare per ottenere una sequenza numerica casuale, cui far corrispondere delle battute musicali riportate secondo un numero d’ordine in apposite tabelle. Queste battute, per quanto venissero collocate dai singoli autori in ordine casuale, erano strutturate secondo uno schema armonico tale che, attraverso un qualsiasi lancio di dadi, erano in grado di produrre un brano musicale coerente sia esso un walzer, un minuetto, una marcia, una contradanza.

Il gioco musicale ideato con queste caratteristiche consentiva quindi a chiunque, anche se privo delle benché minime cognizioni nell'ambito delle sette note, di comporre -per così dire- dei brani originali e piacevoli. La disponibilità di un numero rilevante di battute utilizzabili, associata ai possibili risultati del lancio dei dadi, era in grado di garantire una serie di esiti sonori praticamente senza fine.