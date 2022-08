Comune e Circoscrizione 6 al lavoro su via Aosta 113-139: picchetti contro la malasosta e per la sicurezza dei pedoni

Rifugio per tossici e sbandati, la casa-rudere di via Aosta: ora è stata bonificata

Comune e Circoscrizione 6 al lavoro per la riqualificazione di via Aosta, tra i civici 113 e 139. Siamo a due passi da piazza Bottesini: a fine maggio Palazzo Civico ha completato la bonifica della casa-rudere al civico 119. Un edificio negli anni martoriato da problemi strutturali, incendi, diventata discarica e covo di spacciatori.

Riqualificazione dell'area

Dopo la pulizia dell'area e alcuni interventi strutturali sull'abitazione, che come ha raccontato ieri il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo è stata messa in vendita dai proprietari, Palazzo Civico pensa come ridisegnare l'area. Questa zona di Barriera di Milano, che mantiene le caratteristiche di un piccolo borgo, è già stata oggetto di una riqualificazione completa circa sei o sette anni fa. Ora i cittadini chiedono interventi sull'arredo urbano, sulla viabilità e sulla pulizia dell'area.

Istanze raccolte dal Pd, che ieri in Commissione ha discusso una mozione a prima firma della capogruppo Nadia Conticelli. Il tratto di strada, che collega due pezzi di via Enrico Petrella, viene percorso ad alta velocità dalle macchine. Di qui la necessità, come chiede anche l'atto, di installare dei paletti al margine dei marciapiedi per proteggere chi esce dalle abitazioni.

La pedonalizzazione

Picchetti che avrebbero la doppia funzione di impedire agli automobilisti di lasciare in sosta, sulla parte pedonale, i propri mezzi. Un' ipotesi allo studio del Comune e della Circoscrizione prevede poi di ridisegnare l'area verde per ricavare altri stalli per i mezzi. Un'altra proposta sul tavolo potrebbe essere quella di pedonalizzare completamente questo tratto di via Aosta.

