Il teatro torinese piange la scomparsa di Mario Audello, il 'guru' delle parrucche

Il teatro torinese e il mondo dello spettacolo piangono la scomparsa di Mario Audello, 79 anni, considerato un'istituzione nel mondo delle parrucche per teatro e cinema, grazie al suo laboratorio artigianale che per oltre 30 anni ha contribuito alla realizzazione di film e spettacoli.

Fatale la caduta di ieri

Audello era caduto ieri, martedì 30 agosto, nel primo pomeriggio in piazza Corpus Domini, a pochi passi da piazza Palazzo di Città. Audello nella caduta ha perso i sensi e il primo a soccorrerlo è stato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che passava in quel momento e che ha chiamato l'ambulanza. Purtroppo, dopo una notte in ospedale, è sopraggiunto il decesso.

Il cordoglio di Purchia e Lo Russo

"Una vita dedicata al teatro, ma soprattutto con e per la gente di teatro. Sempre pronto ad aiutare chi di noi era in difficoltà e proprio per questo ti dava il meglio di sé per esaltare il lavoro teatrale". Ha ricordato così Mario Audello l'assessore alla Cultura del Comune di Torino, Rosanna Purchia, in passato commissario straordinario del Teatro Regio e per anni sovrintendente del San Carlo di Napoli. "Il teatro oggi è più solo. Ciao Mario".

“Una grande perdita per il mondo dello spettacolo, ma non solo, per le tante persone che nel suo laboratorio a Torino sono cresciute, lavorano e amavano quello straordinario lavoro di geniale artigianalità”, ha detto il sindaco Lo Russo. “La sua scomparsa lascia tante persone tristi e più sole, a partire da chi lo ha conosciuto e frequentato per decenni nelle numerose produzioni del Teatro Regio. Ho espresso alla famiglia e alle tante persone che gli volevano bene le più sentite condoglianze”.