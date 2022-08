Scontro in tangenziale: auto della Polizia investe una mucca che aveva invaso la corsia: 4 feriti

Incidente rocambolesco, nel corso della nottata, lungo la tangenziale nel tratto tra corso Regina Margherita e Venaria.



A rimanere coinvolto, un mezzo della polizia: secondo le prime ricostruzioni, gli uomini delle forze dell'ordine avrebbero investito una mucca sulla seconda corsia di marcia. L'animale era proveniente probabilmente dai campi adiacenti.



Un agente è rimasto ferito e trasportato in codice giallo al Cto, mentre gli altri 3 sono stati portati al San Giovanni Bosco per le cure del caso. Sul posto, insieme agli agenti della Polstrada, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre persona incastrata.