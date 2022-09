Rocambolesco incidente al ponte Isabella: macchina precipita sulle scale

Due feriti non gravi al CTO

Rocambolesco incidente questa notte in corso Moncalieri all'incrocio con il ponte Isabella dove una Citroen C3 blu, per ragioni ancora da accertare, ha "infilato" la scaletta in pietra di accesso al lungo Po. Intorno all'una di notte la macchina, dopo aver sfondato un pezzo del parapetto, si è capottata sui gradini terminando la sua corsa al termine degli scalini sul tracciato ciclopedonale.

Due feriti al CTO

Nel sinistro la vettura è stata pesantemente danneggiata: a bordo c'erano cinque passeggeri. Due passeggeri sono stati trasportati, entrambi feriti, al Cto. Il più grave, al momento sveglio e cosciente, dovrà essere operato per una frattura riportata alla spalla sinistra: fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti. Ferita lievemente una ragazza, che si è procurata una frattura del polso: la giovane è stata già dimessa.

Sono ancora in fase di accertamento le condizioni del conducente: a rilevare l'incidente la Polizia Municipale. Chiusa al transito una parte della pista ciclopedonale.