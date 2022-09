L'11 settembre si corre con gli eroi di Star Wars per aiutare i bimbi cardiopatici del Regina Margherita

E' tutto pronto per la quarta edizione della Cosplayer Run, la coloratissima corsa che unisce sport, passione per il cosplay e beneficenza, una formula innovativa che ogni anno porta centinaia di partecipanti a correre o camminare lungo un percorso adatto ad appassionati di ogni età.

L'11 settembre al via la quarta edizione

Dopo il grande successo della terza edizione, che si è svolta lo scorso settembre presso il Parco Regionale “La Mandria”, torna l’irresistibile evento, in una versione ancora più ricca di divertimento, musica, ospiti eccezionali e tantissime sorprese. Come sempre la corsa è promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia 72, un giovane gruppo di amici che ha come scopo la promozione di eventi sportivi e di aggregazione sul territorio nazionale, ed è patrocinata dall’Associazione Amici Bambini Cardiopatici Onlus, con sede presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino.

Aiutare i bimbi del Regina Margherita

Anche quest’anno l’incasso della corsa sarà interamente devoluto all’Associazione. La Cosplayer Run 2022 è una corsa/camminata non competitiva di 5 km, che ha come scopo promuovere un momento di sport e aggregazione in maniera non convenzionale, offrendo ai partecipanti la possibilità di cimentarsi in questa attività vestiti come i propri beniamini del mondo dei film, dei fumetti o dei videogiochi.

Anche per quest’anno la cornice della manifestazione sarà una delle aree verdi più incantevoli del Piemonte, il Parco Regionale “La Mandria”, con la partenza dalla Cascina Oslera di Robassomero alle ore 10 di domenica 11 settembre, con un percorso adatto anche a famiglie e sportivi amatoriali.

Si corre con gli eroi di Star Wars

Confermata anche la formula che prevede momenti di intrattenimento prima e dopo la corsa, tornano infatti anche i protagonisti più apprezzati delle precedenti edizioni, tra cui la mitica 501st Italica Garrison e la Rebel Legion Italian Base, due organizzazioni mondiali di appassionati di Star Wars, partner ufficiali di aziende quali Lucasfilm Ltd. e Disney, insieme a Tomb Raider Italia, Marvel Avengers Team Italia e altri gruppi di cosplayer organizzati.

Hanno confermato la loro presenza alcuni dei cosplayer più seguiti sui social, tra cui Monica - monnienight, Alex Celsus, Alessia - trash_cosplayer, Daniela - danaries, e Ilaria - ila_kenkaku. Una delle tante novità della quarta edizione è la possibilità, per i cosplayer che lo desiderano, di sfilare e farsi votare da una giuria d’eccezione, composta da alcuni dei professionisti più conosciuti a livello nazionale.

La musica Disney e gli altri protagonisti

Non mancherà la musica, con l’irresistibile performance del gruppo Il Magico Mondo di Laura, che riproporrà in chiave moderna le colonne sonore dei cartoni animati più amati di sempre e una performance canora di Giulia Baudrino con il suo medley Disney, mentre per tutti gli appassionati di k-pop torna l’energico gruppo di ballo Reverse Crew - K-Pop Dance Cover.

Il costo di iscrizione online è fissato in 12 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini 5-15 anni, con sconti per le famiglie e accesso gratuito per i più piccoli. A tutti gli iscritti verrà consegnato un pacco gara che include pettorale, la maglietta celebrativa dell’iniziativa e alcune sorprese offerte dagli sponsor dell’iniziativa.

Nel corso della manifestazione tutti questi ospiti saranno disponibili per firmare autografi e fare foto con i partecipanti, ovviamente nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità per l’organizzazione di eventi in sicurezza. Per maggiori informazioni e per iscriversi alla Cosplayer Run basta visitare la pagina ufficiale dell’evento.