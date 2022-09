Nichelino, dal 6 settembre prime modifiche alla viabilità per la festa di San Matteo

A Nichelino è iniziato il conto alla rovescia per l'edizione 2022 della Festa di San Matteo, i dieci giorni in cui la Città rende omaggio al suo santo patrono, ma in attesa che arrivi il 15 settembre, giorno della inaugurazione, già da martedì 6 inizia a cambiare la viabilità, per i lavori di allestimento necessari attorno a piazza Polesani nel Mondo (che accoglierà la fiera, gli stand e gli appuntamenti musicali) e nelle aree interessate da eventi e manifestazioni.

Come cambia la viabilità a Nichelino

Con ordinanza firmata dal sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di transitare e sostare, pena la rimozione forzata, dalle ore 8 del 06/09/2022 alle ore 20 del 30/09/2022 nelle seguenti aree urbane:

– l’area adibita a parcheggio adiacente al campo sportivo Hesperia di via Enrico Berlinguer;

– l’area adibita a parcheggio presso il Piazzale Costantino Senatore (qualora il parcheggio dell’Hesperia non sia sufficiente ad ospitare tutte le carovane a

seguito delle attrazioni).

Con la medesima ordinanza è stabilito che dalle ore 8 del 09/09/2022 alle ore 23 del 27/09/2022 la circolazione veicolare dinamica e statica sarà disciplinata come segue in ciascuno dei seguenti siti:

1. Sull’area d’uso pubblico costituita della nuova piazza sita sulla via S. Matteo (Piazza Polesani)

fino al termine delle operazioni di montaggio e smontaggio sull’intera piazza: divieto di transito pedonale durante le fasi di installazione e di rimozione dei padiglioni fieristici, per motivi di pubblica sicurezza ed incolumità pubblica, ad eccezione del personale incaricato all’effettuazione delle suddette operazioni; all’interno della piazza nell’area di parcheggio antistante la piazza stessa (lato via San Matteo interni): sosta riservata ai mezzi utilizzati dagli operatori fieristici con conseguente divieto di sosta e fermata sotto comminatoria di rimozione forzata i veicoli non autorizzati



2. Nel parcheggio antistante via Vespucci interno 30 lato via Don Minzoni: sosta riservata ai mezzi utilizzati dagli operatori fieristici con conseguente divieto di sosta e fermata sotto comminatoria di rimozione forzata i veicoli non autorizzati;

3. Via San Matteo interni fronte nuova piazza della fiera: chiusura totale al transito veicolare nella corsia di marcia con direzione da via Don Minzoni verso via s. Matteo.

Le modifiche in vigore dal 17 settembre

Con Ordinanza 228 del 25/08/2022 è stabilito che nelle giornate di sabato 17 e 24 settembre 2022, nelle strade comunali urbane denominate via Torino, piazza di Vittorio, via Paesana, via S. Quirico, via Superga, e piazza S. Quirico, la circolazione veicolare dinamica e statica sarà disciplinata come segue in ciascun sito :

Via Torino, nel segmento compreso tra le vie d’Azeglio e XXV Aprile (in ambo i sensi di marcia);

Via S. Quirico/Paesana, nel segmento compreso tra le vie Torino e Pellico;

Piazza S. Quirico in tutta la sua estensione;

Via Superga nel segmento compreso tra le vie Torino e Bengasi:

divieto di transito e di sosta sotto comminatoria di rimozione forzata dalle ore 6 alle ore 19 (e comunque fino al termine della pulizia dell’area mercatale) in ambo i sensi di marcia.

Dalle predette interdizione s’intendono esclusi i veicoli di polizia e di soccorso, quelli utilizzati per la pulizia delle strade al termine della manifestazione commerciale ed i veicoli utilizzati per lo svolgimento della stessa.

Le modifiche in zona Luna Park

Con Ordinanza 229 del 25/08/2022 è stabilito che dalle ore 8 del 12/09/2022 e fino alle ore 23 del 28/09/2022 e comunque fino al completo smontaggio delle giostre ed allontanamento delle carovane delle attrazioni ivi presenti, la circolazione veicolare dinamica e statica nell’area mercatale di Piazza C.A dalla Chiesa, delimitata da transenne e/o newjersey sarà disciplinata come segue:

1) via I° Maggio, nel segmento compreso tra le vie S. Matteo e l’intersezione con la via Ponchielli: divieto di transito e di sosta veicolare, sotto comminatoria di rimozione forzata;

2) via Moncenisio (lato piazza C.A. dalla Chiesa) nel segmento compreso tra l’intersezione con la via Ponchielli e l’ingresso cancelli fianco Ufficio Postale:

3) divieto di sosta e fermata veicolare sotto comminatoria di rimozione forzata;

4) Via Ponchielli nel tratto compreso tra le vie Moncenisio e I° Maggio: divieto di transito e di sosta temporaneo (per il solo tempo necessario all’ingresso dei giostrai nell’area mercatale);

5) Piazza C. A. dalla Chiesa (area Mercatale ) tutta la piazza: divieto di transito e di sosta veicolare, sotto comminatoria di rimozione forzata;

6) Area di sosta (produttori) compreso tra le vie Ponchielli e I° Maggio: divieto di transito e di sosta veicolare, sotto comminatoria di rimozione forzata, ad eccezione; dal divieto saranno esclusi i soli veicoli asserviti al luna-park, i veicoli di polizia e di soccorso.

7) Via Vespucci nel segmento compreso tra le vie Archimede e Lagrange: divieto di transito e di sosta veicolare, sotto comminatoria di rimozione forzata;

8) Via Archimede nel segmento compreso tra via Archimede interni e via Vespucci/ largo I° Maggio: istituzione temporanea del doppio senso di circolazione.

9) Via Lagrange nel segmento compreso tra i civici 6 e 14: istituzione temporanea del doppio senso di circolazione.

Con Ordinanza 232 del 26/08/2022 è stabilito che dalle ore 00.00 del 15 Settembre 2022 alle ore 18.00 del 22 settembre 2022, la circolazione veicolare statica nel segmento della strada comunale urbana denominata “Via S. Matteo”, antistante l’ingresso del Circolo Culturale Sportivo

Polesani nel Mondo, sarà disciplinata come segue: istituzione del divieto di sosta e fermata sotto comminatoria di rimozione per un estensione di circa 30 mt. lineari.

Con Ordinanza 233 del 26/08/2022 è stabilito che nella giornata di domenica 25 settembre 2022 dalle ore 06.00 alle ore 22.00, la circolazione veicolare dinamica nelle vie Pacinotti, Marconi, Archimede, Lagrange, Mascagni, Buonarroti e Rocciamelone sarà disciplinata come

segue:

istituzione temporanea del doppio senso di circolazione;

divieto di transito sulla via XXV Aprile.

Con Ordinanza 234 del 26/08/2022 è stabilito che nella giornata di domenica 25 settembre 2022 dalle ore 06.00 alle ore 22.00, la circolazione veicolare dinamica e statica nel segmento della strada comunale urbana denominata “via XXV Aprile” compreso tra le intersezioni con le vie Torino e Torricelli (quest’ultime escluse) sarà disciplinata come segue:

divieto di transito in ambi i sensi di marcia e di sosta sotto comminatoria di rimozione forzata in ambo i lati;

la rotatoria di via S. Matteo e la direttrice tra le vie Galvani e Boccardo rimarranno aperte al transito veicolare.

Con Ordinanza 235 del 26/08/2022 è stabilito che nelle giornate di sabato 17 e 24 settembre 2022, dalle ore 06.00 alle ore 19.00, la circolazione veicolare dinamica nelle vie Pellico e Rocciamelone (in tutta la loro estensione), sarà disciplinata come segue:

– Istituzione temporanea del doppio senso di circolazione;

– Divieto di transito sulla via Torino (per la vie Rocciamelone);

– Divieto di transito sulla via Superga (per la via Pellico).

Via Veneto, IV Novembre e Oberdan

Con Ordinanza 236 del 26/08/2022 è stabilito che nelle giornate di sabato 17 e 24 settembre 2022, dalle ore 06.00 alle ore 19.00, la circolazione veicolare dinamica nel segmento della via Veneto compreso tra le vie IV Novembre e Oberdan per tutti i veicoli e nel tratto compreso tra le vie Oberdan e Torino, per i soli residenti sarà disciplinata come segue:

– Istituzione temporanea del doppio senso di circolazione;

– Divieto di transito sulla via Torino.

Con Ordinanza 238 del 01/09/2022 è stabilito che nella giornata di domenica 25 settembre 2022 dalle ore 06.00 alle ore 22.00, la circolazione veicolare dinamica e statica nel segmento della strada comunale urbana denominata “via San Matteo” compreso tra le intersezioni con le vie Vespucci e XXV Aprile (quest’ultime escluse) sarà disciplinata come segue:

– divieto di transito in ambo i sensi di marcia e di sosta sotto comminatoria di rimozione forzata in ambo i lati.