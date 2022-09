Caro-bollette, Serracchiani (Pd) a Torino: "Liquidità per le imprese e tetto del gas. Sì al contratto luce sociale per dimezzare i costi"

Visita all'Engim di Torino, mercato di corso Palestro, nel pomeriggio sopralluogo a Ivrea e Carmagnola e chiusura a None. È questa la giornata torinese della deputata Debora Serracchiani, capolista alla Camera sul Plurinominale del Piemonte 1. Ad accompagnarla nel tour Stefano Lepri, candidato alla Camera al proporzionale e nel collegio uninominale che comprende le Circoscrizioni 3, 4, 5 e 6

Serrachiani: "Serve contratto di luce sociale per dimezzare i costi"

Le comunità energetiche

E per aiutare le famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà a pagare le bollette, il Pd in Comune ha annunciato di aver elaborato un documento per la creazione di comunità energetiche. "Vogliamo affrontare il tema del caro/energia - ha spiegato la capogruppo Nadia Conticelli - in modo concreto". Se Roma in questi mesi ha previsto dei bonus per chi utilizza il gas, la maggioranza dei torinesi allacciati al teleriscaldamento è stata tagliata fuori da qualsiasi aiuto come ribadito anche dall'assessore alla Transizione Energetica Chiara Foglietta: "Il governo si è dimenticato di chi usufruisce del canone concordato".